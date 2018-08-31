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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили звезду сериала «Скорая помощь»


31.8.2018 23:29
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили звезду сериала «Скорая помощь»Фото: stirileprotv.ro

Сотрудники полиции Лос-Анджелеса убили звезду многосерийного фильма "Скорая помощь", передают американские СМИ.

Как стало известно, 49-летняя Ванеса Маркекс была застрелена в собственном доме.

По данным, имеющимся на этот час, сотрудники полиции были вызваны в дом звезды сериала "Скорая помощь" Ванесы Маркес. Актриса страдала от ряда заболеваний, включая психические расстройства. Учитывая это, правоохранители пытались убедиться, что с Маркес все в порядке. Как сообщает газета Los Angeles Times, стражи порядка в течение полутора часов убеждали звезду отправиться в медицинское учреждение, чтобы ей оказали помощь. Однако актриса ехать в больницу категорически отказывалась.

Полицейские открыли огонь на поражение, когда Маркес схватила игрушечный пистолет. По словам сотрудников правоохранительных органов, они приняли оружие за настоящее. Известно, что по актрисе одновременно стреляли двое полицейских. По меньшей мере одна из их пуль попала в цель. Маркес была сразу же доставлена в больницу, однако врачи к тому времени могли лишь констатировать ее смерть.

Ванесса Маркес стала пользоваться известностью после того, как снялась в роли медсестры Венди Голдман в многосерийной картине "Скорая помощь".

Автор: Злата Богатова

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