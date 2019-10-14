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В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школы


11:49
В Нигерии около 70 человек освобождены из исламской школыФото: znaj.ua

Правоохранительные органы провели операцию по освобождению 67 человек, которые удерживались в исламской школе на севере страны.

Как передает Reuters, десятки людей находились в "нечеловеческих условиях".

Со ссылкой на источники в силовых структурах страны, агентство сообщает о том, что рейд в городе Кацина проводился в рамках проверки сведений о пытках и сексуальном насилии в расположенной там исламской школе.

Полицейские обнаружили в учебном заведении 67 человек, которые были закованы в наручники. В официальном сообщении местных правоохранительных органов указано, что освобожденным людям - от семи до сорока лет. По их словам, в школе их подвергали разного рода унизительным пыткам и даже сексуальному насилию.

Власти сейчас продолжают работу по возвращению освобожденных в семьи. Главным подозреваемым по этому делу является 78-летний Маллам Белло Абдуллани Умар, который уже был взят под стражу, заявили в полиции.

Автор: Злата Богатова

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