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Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин


11:05
Трагически погиб мэр Абакана Николай БулакинФото: kp.ru

Как указано на официальном портале правительства Республики Хакасия, трагически погиб глава Абакана Николай Булакин.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Красноярского края.

В официальном сообщении руководитель региона Валентин Коновалов принес соболезнования от имени правительства республики и от себя лично в связи с этой невосполнимой утратой.

По данным УГИБДД Красноярского края, Николай Булакин попал в аварию, когда управлял автомобилем Ford Explorer, направлявшимся в сторону Кызыла. Машина при невыясненных пока обстоятельствах разбилась на 433 км трассы Р-257.

Правоохранители сообщили, что от полученных травм Булакин скончался на месте. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.

Ранее в Улан-Удэ автомобиль врезался в остановку: погибли мужчина и женщина.

Автор: Злата Богатова

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