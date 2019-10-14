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Трагически погиб мэр Абакана Николай Булакин
11:05
Фото: kp.ru
Как указано на официальном портале правительства Республики Хакасия, трагически погиб глава Абакана Николай Булакин.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Красноярского края.
В официальном сообщении руководитель региона Валентин Коновалов принес соболезнования от имени правительства республики и от себя лично в связи с этой невосполнимой утратой.
По данным УГИБДД Красноярского края, Николай Булакин попал в аварию, когда управлял автомобилем Ford Explorer, направлявшимся в сторону Кызыла. Машина при невыясненных пока обстоятельствах разбилась на 433 км трассы Р-257.
Правоохранители сообщили, что от полученных травм Булакин скончался на месте. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют специалисты.
Ранее в Улан-Удэ автомобиль врезался в остановку: погибли мужчина и женщина.
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