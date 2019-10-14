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В Улан-Удэ автомобиль врезался в остановку: есть жертвы
14.10.2019 22:19
Фото: vk.com
В результате аварии, случившейся на улице Терешковой города Улан-Удэ, погибли два человека, сообщают представители местных властей.
Обстоятельства трагического инцидента выясняют правоохранительные органы.
По предварительным данным, легковой автомобиль Lifan, за рулем которого находился 31-летний мужчина, на полном ходу врезался в людей, ожидавших на остановке прибытия трамвая.
В пресс-службе Минздрава Бурятии пояснили, что в результате ЧП, случившегося на улице Терешковой, погибли два человека - мужчина и женщина, которую успели доставить в больницу, но травмы оказались смертельными. Госпитализирован после аварии и водитель, пояснили в ведомстве.
Представители республиканского главка МВД, подтвердив информацию об инциденте, пока не предоставили каких-либо сведений о возможных причинах смертельного ДТП. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты.
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