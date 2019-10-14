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Трамп ввел санкции против Турции из-за военной операции в Сирии
06:45
Фото: businessinsider.com
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Турции.
Как сообщил госсекретарь Майк Помпео, меры приняты в связи с военной операцией, которую Турция проводит на севере Сирии.
В заявлении главы американского Госдепа указано, что решение президента призвано оказать давление на власти Турции, чтобы они вывели свои войска за пределы САР.
По словам Майка Помпео, Минфин и Госдеп Соединенных Штатов, согласно этому указу, наделяются полномочиями "рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц", которые связаны с турецким правительством и причастны к действиям, создающим опасность для гражданских лиц либо "ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии".
Напомним, Дональд Трамп ранее пообещал разрушить турецкую экономику, если Анкара позволит себе лишнее. Соответствующее заявление американский лидер сделал вскоре после того, как Реджеп Эрдоган анонсировал начало операции в Сирии.
Позднее глава российского государства Владимир Путин заявил о том, что Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия. В случае, если в Дамаске сочтут, что уже не нуждаются в российской поддержке, Москва поступит аналогичным образом - выведет свои силы за пределы САР, подчеркнул президент РФ.
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