|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Путин: Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия
13:21
Фото: fotocdn.net
Как заявил глава российского государства Владимир Путин, Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия.
В случае, если в Дамаске сочтут, что уже не нуждаются в российской поддержке, Москва поступит аналогичным образом - выведет свои силы за пределы САР, подчеркнул президент РФ.
По словам президента РФ Владимира Путина, территорию Сирии должны покинуть все иностранные силы, которые сейчас там находятся нелегитимно. При этом глава РФ подчеркнул, что Москва поступит таким же образом в случае, если новое руководство САР официально заявит, что уже не нуждается в российском присутствии.
Как заявил российский лидер в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya, его слова касаются "вообще всех государств". Путин добавил, что вопросы, связанные с иностранным присутствием на сегодняшний день абсолютно открыто обсуждаются со всеми партнерами Москвы, включая Анкару и Тегеран.
Ранее "Исламское государство" (ИГ, в РФ деятельность группировки признана террористической и официально запрещена) взяло на себя ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии. Соответствующая информация размещена на портале SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием действий экстремистов в Сети.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|