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Путин: Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия


13:21
Путин: Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствияФото: fotocdn.net

Как заявил глава российского государства Владимир Путин, Сирия должна быть освобождена от иностранного военного присутствия.

В случае, если в Дамаске сочтут, что уже не нуждаются в российской поддержке, Москва поступит аналогичным образом - выведет свои силы за пределы САР, подчеркнул президент РФ.

По словам президента РФ Владимира Путина, территорию Сирии должны покинуть все иностранные силы, которые сейчас там находятся нелегитимно. При этом глава РФ подчеркнул, что Москва поступит таким же образом в случае, если новое руководство САР официально заявит, что уже не нуждается в российском присутствии.

Как заявил российский лидер в интервью телеканалам RT, Arabik Sky News и Al Arabiya, его слова касаются "вообще всех государств". Путин добавил, что вопросы, связанные с иностранным присутствием на сегодняшний день абсолютно открыто обсуждаются со всеми партнерами Москвы, включая Анкару и Тегеран.

Ранее "Исламское государство" (ИГ, в РФ деятельность группировки признана террористической и официально запрещена) взяло на себя ответственность за попытку подрыва российских военных в Сирии. Соответствующая информация размещена на портале SITE Intelligence Group, который занимается отслеживанием действий экстремистов в Сети.

Автор: Злата Богатова

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