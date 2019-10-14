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Элтон Джон назвал Майкла Джексона сумасшедшим
14.10.2019 14:25
Фото: rollingstone.com
Как сообщает портал TMZ, своим мнением о психическом здоровье Майкла Джексона известный британский музыкант поделился в автобиографической книге "Я".
По словам Элтона Джона, они были знакомы очень давно.
Зная Майкла Джексона с 13 или 14 лет, Элтон Джон хорошо помнит момент, когда артист еще был "самым восхитительным ребенком". Но позже, подобно Элвису Пресли, он постепенно начал все больше и больше отстраняться от реальности.
Неизвестно, "что творилось в его голове", - пишет в своей книге исполнитель, рассказывая о состоянии коллеги в последние годы жизни. По словам Элтона Джона, в тот период певец употреблял разнообразные таблетки и в результате "полностью съехал с катушек". Встречаясь с Майклом Джексом, Элтон Джон каждый раз убеждался, что тот "действительно был психически болен".
Минувшей весной в Канаде руководство ряда крупных радиостанций приняло решение о снятии с ротации в эфире всех песен Майкла Джексона после премьеры документальной ленты "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland). Созданный по заказу канала HBO фильм содержал новые обвинения в педофилии в отношении Джексона.
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