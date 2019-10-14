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В Пермском крае в ДТП погибли женщина и двухлетний ребенок


14.10.2019 12:15
В Пермском крае в ДТП погибли женщина и двухлетний ребенокФото: vk.com

В минувшее воскресенье, примерно в 15:00 по московскому времени на 57-м километре трассы Пермь - Березники столкнулись две иномарки.

Как сообщили в краевом главке МВД, управлявшая автомобилем Citroen женщина допустила выезд на полосу встречного движения.

После того, как иномарка столкнулась с автомобилем Nissan, смертельные травмы получили женщина и двухлетний ребенок. В полиции добавили, что в больницу были доставлены трое пострадавших - водитель и пассажирка машины Nissan и водитель Citroen.

Представители регионального Минздрава отметили, что врачи оценивают состояние одного из пациентов как тяжелое.

Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств смертельной аварии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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