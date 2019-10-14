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Шнуров выразил готовность участвовать в акциях оппозиции
14.10.2019 11:58
Фото: mediacratia.ru
Как заявил лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров, он готов выступить на протестной акции, если она состоится в Петербурге.
Своим мнением артист поделился в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде.
В эфире программы "Действующие лица", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия 1", Сергею Шнурову был задан вопрос о недавнем появлении Ивана Дремина, более известного как рэпер Фейс (Face) на акции протеста в Москве, проходившей в минувшем августе.
По словам музыканта, вероятно, он бы поучаствовал в подобном мероприятии, если бы оно было организовано в Петербурге. Шнуров отметил, что поддерживает тех, кто летом этого года участвовал в оппозиционных митингах. Однако ему там не место, так как речь шла о проблемах столицы.
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