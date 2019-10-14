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Женская сеть myJulia.ru
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Житель Чикаго убил своих соседей
14.10.2019 04:40
Фото: ruswi.com
В результате инцидента погибли четыре человека, еще одна женщина с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу, передает телекомпания CNN.
Со ссылкой на городскую полицию уточняется, что ЧП случилось в ночь на воскресенье.
По предварительным данным, огонь по четырем жителям Чикаго, которые в тот момент ужинали в собственной квартире, открыл их 67-летний сосед. Затем мужчина поднялся по лестнице и выстрелил в еще одну женщину.
Пострадавшую с серьезными ранениями экстренно госпитализировали. В больнице заявили, что врачи оценивают состояние пациентки как критическое.
Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет. Прокомментировав инцидент, заместитель главного инспектора городской полиции Энтони Рикко лишь уточнил, что правоохранители уже задержали подозреваемого. Причины его действий выясняются.
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