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СМИ: Воеводина подает в суд на экс-короля Малайзии
12.10.2019 16:34
Фото: jauns.lv
Оксана Воеводина подала в суд на султана Мухаммада, передает Daily Mail.
Ранее "Мисс Москва-2015" уже была вынуждена начать продавать драгоценности, подаренные ей бывшим супругом. Вероятно, добиться материальной поддержки для себя и их общего сына мирным путем у красавицы пока не получилось.
Оксана Воеводина намерена в судебном порядке обязать бывшего мужа пройти тест на отцовство, хотя ранее заявляла, что не пойдет на такие действия. В случае, если экс-король Малайзии Келантан Мухаммад V не явится на слушание либо будет отказываться от процедуры, он будет признан биологическим отцом ребенка по имени Леона автоматически.
В публикации отмечается, что обладательница титула "Мисс Москва-2015" была вынуждена обратиться в суд после того, как бывший супруг отказался выполнять ее требования. Малайзийский султан, писали тогда СМИ, был шокирован запросами Воеводиной.
Адвокаты экс-короля Малайзии, прокомментировав очередное заявление красавицы, назвали интервью фальшивым. Представители Мухаммада V при этом подтвердили, что его брак с Оксаной Воеводиной был официально расторгнут в Сингапуре 22 июня. Юристы, представляющие интересы султана, попросили прессу с уважением относиться к личной жизни их клиента.
Ранее победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" дала большое интервью, в котором призналась, что до сих пор не понимает, почему распался ее брак с экс-королем Малайзии Мухаммадом V. В беседе с журналистами Daily Mail Оксана Воеводина пояснила, что ее семейная жизнь прекратилась еще до рождения ребенка.
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