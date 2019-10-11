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В Москве прооперировали мальчика с тремя ногами


01:51
В Москве прооперировали мальчика с тремя ногамиФото: visualrian.ru

Столичные врачи успешно провели операцию ребенку, который появился на свет с тремя ногами.

Как передает РИА Новости, первое хирургическое вмешательство мальчик перенес еще в прошлом году.

Со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы уточняется, что ребенок был доношенным, но появился на свет с целым рядом врожденных особенностей, которые были диагностированы еще в период беременности. Первую операцию мальчик, у которого при рождении было три ножки и удвоенная мочеполовая система, перенес еще в прошлом году. Тогда врачи смогли удалить лишнюю конечность, которая росла между двумя другими, правильно расположенными.

Врачи пояснили, что маленький пациент впервые был прооперирован спустя месяц после рождения. Вмешательство прошло успешно, восстановительный процесс протекал нормально. Ребенок быстро развивался, на протяжении пяти месяцев, пока жил дома, он активно играл и осваивал новые навыки, а также научился сидеть.

Департамент сообщает, что вторую операцию было решено провести в минувшем феврале. Урологам, в частности, предстояло решить проблему, связанную с удвоенной мочеполовой системой. Хирургическая коррекция урологической патологии прошла успешно. В результате в сентябре этого врачи смогли провести операцию по устранению аноректального порока - у ребенка при рождении отсутствовало анальное отверстие.

Как полагают специалисты, у матери первоначально развивались близнецы, однако окончательно сформировался лишь один плод, но взял некоторые части у брата.

Ранее стало известно о смерти сиамских близнецов, которые появились на свет в украинском городе Черновцы.

Автор: Злата Богатова

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