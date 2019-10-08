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Родившиеся в Черновцах сиамские близнецы скончались


8.10.2019 16:16
Родившиеся в Черновцах сиамские близнецы скончалисьФото: vk.com

Девочки, появившиеся на свет 28 сентября, скончались 5 октября, сообщили представители областной детской клинической больницы Черновцов.

По словам врачей, мать младенцев ни разу их не навестила.

Как передает УНИАН, новорожденные пробыли в больнице три дня, куда их на реанимобиле доставили из реанимационного отделения местного роддома. Все это время мать девочек их не навещала, приходил лишь отец. Медики пояснили, что мужчина приносил средства для ухода, но не стремился увидеть дочерей, появившихся на свет с аномалией развития в результате операции кесарева сечения.

Напомним, украинка, планировавшая рожать в Киеве, не успела доехать в столицу  - ее дочки появились на свет преждевременно, в Черновцах, в ночь на 28 сентября. Женщина, для которой это была первая беременность, узнала о том, что ее дети  - сиамские близнецы, еще на раннем сроке. По словам будущей матери, ее религиозные убеждения не позволяли ей прервать беременность.

По словам заведующей отделением интенсивной терапии Черновицкого роддома № 2 Людмилы Агафоновой, у девочек сразу после рождения  были диагностированы множественные пороки развития. В результате медики пришли к выводу, что детям требуется интенсивная терапия, активно продолжалось обследование. Однако несмотря на все усилия врачей девочки прожили лишь несколько дней.

Автор: Злата Богатова

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