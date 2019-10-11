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В Лондоне вынесли приговор россиянину, убившему родителей из-за собаки
11.10.2019 20:11
Фото: sm-news.ru
В столице Великобритании состоялись слушания по делу гражданина РФ, который обвинялся в убийстве собственных родителей.
Как стало известно Сергей Кудрявцев был признан виновным и приговорен к двадцати шести годам тюремного заключения.
Соответствующий вердикт вынес сегодня центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли. В постановлении указано, что Сергей Кудрявцев совершил двойное убийство в мае этого года. Жертвами преступления стали родители осужденного – 68-летняя Татьяна и 69-летний Владимир, тела которых были найдены в лондонском районе Кенсингтон. Мотивом преступления стал внутрисемейный конфликт.
По мнению Кудрявцева, его родители недостаточно хорошо обращались с принадлежащей ему собакой, в силу возраста страдавшей от разного рода заболеваний. Переживая из-за самочувствия своего питомца Энзо, мужчина в прошлом уже не раз ссорился с близкими. В ходе очередного выяснения отношений он схватился за нож и нанес своим родителям смертельные ранения. Полицейские нашли тела убитых через несколько суток, когда их сын наконец решил сообщить о преступлении.
В прошлом Сергей Кудрявцев, имеющий также паспорт Новой Зеландии, работал над созданием такого известного фильма как "Властелин колец". Россиянин входил в съемочный коллектив в качестве специалиста по визуальным эффектам.
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