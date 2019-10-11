|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кубани после разгерметизации огнетушителя в школе 14 учеников попали в больницу
11.10.2019 21:14
Фото: vk.com
По уточненной информации, медицинская помощь потребовалась четырнадцати учащимся.
ЧП случилось в одной из школ Горячего Ключа (Краснодарский край), передает агентство "Интерфакс-Юг".
Со ссылкой на информированный источник в экстренных службах региона уточняется, что после обследования врачи отпустили домой девять школьников. Пятеро учащихся пока остаются в медицинском учреждении. В больнице при этом отметили, что жизни детей ничего не угрожает.
По предварительным данным, разгерметизация порошкового огнетушителя в учебном заведении могла произойти в результате падения, пояснили представители краевого полицейского главка.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|