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На Кубани после разгерметизации огнетушителя в школе 14 учеников попали в больницу


11.10.2019 21:14
На Кубани после разгерметизации огнетушителя в школе 14 учеников попали в больницуФото: vk.com

По уточненной информации, медицинская помощь потребовалась четырнадцати учащимся.

ЧП случилось в одной из школ Горячего Ключа (Краснодарский край), передает агентство "Интерфакс-Юг".

Со ссылкой на информированный источник в экстренных службах региона уточняется, что после обследования врачи отпустили домой девять школьников. Пятеро учащихся пока остаются в медицинском учреждении. В больнице при этом отметили, что жизни детей ничего не угрожает.

По предварительным данным, разгерметизация порошкового огнетушителя в учебном заведении могла произойти в результате падения, пояснили представители краевого полицейского главка.

Автор: Злата Богатова

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