Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая в Саратове школьница найдена убитой

08:02

Фото: life.ru



Тело девочки, которая отправилась на занятия, но так и не появилась в учебном заведении, было обнаружено в результате поисков в гаражах на территории Кировского района. По данным СМИ, после того, как девочку нашли, несколько сотен людей собрались и начали требовать выдачи им подозреваемого.



Девятилетняя девочка пропала в минувшую среду, 9 октября, около 6:30 по московскому времени. Ребенок вышел из дома и отправился на занятия, но так и не дошел до школы. Правоохранительные органы по факту исчезновения девочки ранее уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".



Как сообщают региональные СМИ, после того, как школьницу нашли убитой, в месте обнаружения тела начали собираться местные жители. Требуя выдать им подозреваемого, люди попытались остановить автомобиль полиции. Собравшиеся, количество которых составляло несколько сотен, полагали, что в машине находится задержанный.



В результате автомобиль открыли, он был пуст. Представители правоохранительных органов пояснили, что с предполагаемым преступником проводятся следственные мероприятия.



Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции № 3, который расположен на улице Московской. Выйдя на проезжую часть, жители Саратова начали выражать недовольство в связи с действиями сотрудников МВД. По из словам, полиция вовремя не информировала о том, что девочка найдена. Не зная о том, что ребенок обнаружен погибшим, люди по всему городу продолжали поиски, надеясь отыскать девочку живой.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 120

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 09:00 В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей 10.10.2019 21:51 В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу

В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу 10.10.2019 09:57 В США 9-летнего ребенка обвиняют в массовом убийстве

В США 9-летнего ребенка обвиняют в массовом убийстве 10.10.2019 07:03 В Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, убившей двух подопечных

В Карелии вынесли приговор бывшей соцработнице, убившей двух подопечных 10.10.2019 06:00 В Дагестане три человека погибли при столкновении грузовика и внедорожника