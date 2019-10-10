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Пропавшая в Саратове школьница найдена убитой
08:02
Фото: life.ru
Тело девочки, которая отправилась на занятия, но так и не появилась в учебном заведении, было обнаружено в результате поисков в гаражах на территории Кировского района. По данным СМИ, после того, как девочку нашли, несколько сотен людей собрались и начали требовать выдачи им подозреваемого.
Девятилетняя девочка пропала в минувшую среду, 9 октября, около 6:30 по московскому времени. Ребенок вышел из дома и отправился на занятия, но так и не дошел до школы. Правоохранительные органы по факту исчезновения девочки ранее уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Как сообщают региональные СМИ, после того, как школьницу нашли убитой, в месте обнаружения тела начали собираться местные жители. Требуя выдать им подозреваемого, люди попытались остановить автомобиль полиции. Собравшиеся, количество которых составляло несколько сотен, полагали, что в машине находится задержанный.
В результате автомобиль открыли, он был пуст. Представители правоохранительных органов пояснили, что с предполагаемым преступником проводятся следственные мероприятия.
Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции № 3, который расположен на улице Московской. Выйдя на проезжую часть, жители Саратова начали выражать недовольство в связи с действиями сотрудников МВД. По из словам, полиция вовремя не информировала о том, что девочка найдена. Не зная о том, что ребенок обнаружен погибшим, люди по всему городу продолжали поиски, надеясь отыскать девочку живой.
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