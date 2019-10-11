Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Эквадоре пять человек погибли в ходе протестов

11.10.2019 12:10

Фото: livejournal.com



Жертвами продолжающихся в Эквадоре беспорядков стали уже пять человек, сообщает кабинет защитника прав человека страны.



Как стало известно, в числе погибших — руководитель Союза коренных народов Иносенсио Тукумби.



Ранее протестующие атаковали тележурналиста. Корреспондент местного канала Teleamazonas, готовивший репортаж о том, что сейчас происходит в столице страны - Кито, был доставлен в больницу с серьезным ранением головы.



Как передает Universo, ЧП случилось в момент, когда члены съемочной группы уже покидали площадь перед городским Домом культуры, где располагается штаб антиправительственных протестов. По предварительным данным, журналиста травмировал один из участников акции.



Протесты в Эквадоре были спровоцированы решением властей республики отменить субсидии на топливо. Люди начали выходить на улицы столицы и других городов еще в начале октября, вскоре после чего президент Эквадора Ленин Морено объявил в стране режим чрезвычайного положения.



Митингующие за это время успели захватить не менее пяти месторождений государственной нефтяной компании Petroecuador. В результате была парализована деятельность Трансэквадорской трубопроводной системы (SOTE).



Автор: Злата Богатова

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