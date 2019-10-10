Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж 1 млрд рублей

09:00

Фото: kaluga24.tv



Правоохранительные органы задержали женщину, которая являлась организатором криминального сообщества, передает ТАСС.



Как стало известно, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов, предоставляя в банки фальшивые платежные поручения.



По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступная группа была разоблачена совместными усилиями полиции и ФСБ. Злоумышленники действовали в течение трех лет. За этот период они успели вывести за границу свыше миллиарда рублей. Операции осуществлялись в иностранной валюте, с использованием фальшивых документов.



Установлено, что преступники предоставляли в банковские учреждения фальшивые платежные поручения. Используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов, создавая видимость исполнения внешнеторговых контрактов.



Как рассказала Ирина Волк, женщина, которая организовала преступную группу, задержана в Москве. Обыски в рамках данного дела также проводились в Московской области и Петербурге, где было изъято свыше двухсот печатей и штампов различных фиктивных организаций, порядка ста электронных ключей от системы "Банк-Клиент", компьютерную технику, использовавшуюся для изготовления фальшивой документации, а также около двадцати миллионов рублей.



Автор: Злата Богатова

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