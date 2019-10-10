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В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницу


10.10.2019 21:51
В пакистанской тюрьме три россиянки убили надзирательницуФото: akipress.org

Преступление было совершено в тюрьме, которая находится в пакистанской провинции Белуджистан, передает РИА Новости.

Россиянки, причастные к убийству надзирательницы, были задержаны около года назад при незаконном переходе границы из Ирана.

Инцидент произошел 8 октября, сообщают российские дипломаты, которые сейчас выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, три россиянки, которых подозревают в убийстве тюремной надзирательницы, являются сторонницами террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой организации в РФ официально запрещена).

Сведений об обстоятельствах преступления пока мало. Известно лишь, что в отношении россиянок, которые ожидали высылки в РФ, возбудили уголовное дело.

По данным российской дипмиссии в Карачи, гражданки РФ были задержали около года назад. В тот момент вместе с ними находились восемь несовершеннолетних детей. Группа, незаконно попавшая в Пакистан из Ирана, собиралась добраться до Афганистана, чтобы присоединиться к одной из экстремистских группировок, действующих в регионе. После того, как женщин и их детей задержали они ожидали высылки в Россию.

Автор: Злата Богатова

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