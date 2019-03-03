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В США школьницу обвинили в причастности к гибели годовалого ребенка
3.3.2019 10:25
Фото: timenews.in.ua
Полиция американского штата Мэриленд предъявила обвинения в истязании годовалого ребенка 11-летней девочке.
Как сообщает CNN, школьница позволила себе жестоко издеваться над младенцем, в результате чего тот погиб.
Ранее стало известно о том, что полиция арестовала девочку.
Согласно материалам дела, школьницу попросили присмотреть за годовалым ребенком, пока его мать отвлеклась на неотложные дела. Установлено, что женщина оставалась в пределах дома, где произошло ЧП, однако в течение некоторого времени дети находились без присмотра.
В полиции не уточнили, что стало причиной гибели ребенка. Известно лишь, что на теле малыша имелись травмы, требующие экстренной госпитализации. Спустя несколько дней ребенок скончался в больнице.
Правоохранители отметили, что не могут сказать, каким образом одиннадцатилетняя девочка могла умышленно так покалечить младенца.
О девочке известно, что ее семья дружит с матерью погибшего малыша. Ребенка в прошлом уже не раз оставляли под присмотром разных знакомых. В соответствии с законами штата Мэриленд, родители малолетних детей могут оставлять их лишь с подростками, которым уже исполнилось тринадцать лет.
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