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В Иране освободили российскую журналистку Юлию Юзик


06:13
В Иране освободили российскую журналистку Юлию ЮзикФото: vk.com

Информация поступила от российских дипломатов. Как сообщает посольство РФ в Иране, журналистка Юлия Юзик уже вылетела в Москву.

По данным дипмиссии, россиянка, которая ранее была задержана в Тегеране, чувствует себя нормально.

В Тегеране отпущена из-под стражи задержанная ранее иранскими властями гражданка РФ Юлия Юзик. Как указано в заявлении российского посольства, журналистка освобождена в результате совместных усилий, которые предпринимало внешнеполитическое ведомство нашей страны и дипмиссия в Тегеране.

Как пояснил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко, с Юлией Юзик все в порядке, она "цела и невредима".

После того, как иранскими властями было принято решение об ее освобождении, журналистка уже вылетела в Москву рейсом "Аэрофлота". Девушка села на самолет сегодня ранним утром, пояснил дипломат.

Автор: Злата Богатова

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