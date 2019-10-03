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В МИД России после задержания журналистки Юзик вызвали посла Ирана
15:27
Фото: press-az.com
МИД РФ вызвал посла Ирана для объяснения обстоятельств задержания российской журналистки Юлии Юзик, сообщает официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, россиянку взяли под стражу в Тегеране.
По данным ТАСС, россиянка Юлия Юзик была арестована правоохранительными органами Тегерана несколько дней назад. 29 сентября журналистка прилетела в столицу Ирана по частному приглашению и еще в аэропорту у нее забрали паспорт.
В российской дипмиссии в Иране пояснили, что Юзик пока не информировала посольство о визите в иранскую столицу и возникшие проблемы. Пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко уточнил, что гражданка РФ была задержана 2 октября, это произошло в одном из отелей Тегерана, где она сняла номер.
Мать журналистки сообщает, что ее дочь обвинили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами.
Предполагается, что первые слушания по делу Юзик могут пройти уже завтра, 5 октября, но эта информация пока еще не получила официального подтверждения. Помимо дипломатов, к выяснению обстоятельств инцидента подключился Союз журналистов России.
В целях "оперативного прояснения обстоятельств произошедшего" в Тегеране в МИД РФ вызвали иранского посла в Москве Мехди Санаи.
В прошлом Юлия Юзик работала в качестве репортера в ростовском корпункте "Комсомольской правды" и сотрудничала с журналом "Русский Newsweek". После 2003 года она также начала заниматься литературной работой, а также вести журналистские расследования. Юзик опубликовала книгу "Невесты Аллаха", позже ее переиздали за рубежом. Позже стало известно о создании "Бесланского словаря".
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