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В Дагестане три человека погибли при столкновении грузовика и внедорожника
10.10.2019 06:00
Фото: vk.com
Авария с участием двух машин произошла накануне, 9 октября, на территории Дербентского района Дагестана.
Жертвами инцидента стали три человека, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Со ссылкой на Гаянэ Гаиеву, которая руководит пресс-службой республиканского МВД, уточняется, что смертельная авария зафиксирована около 14:00 в окрестностях населенного пункта Селек.
Установлено, что столкнулись грузовик "ЗиЛ" и легковая автомашина "Нива". Жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 46-летний водитель и два пассажира внедорожника.
Согласно предварительным выводам специалистов, виновником аварии может являться 21-летний водитель грузовика. Потеряв управление, он допустил выезд на встречную полосу, пояснила представитель регионального полицейского главка.
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