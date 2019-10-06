Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Анкара перебрасывает войска к границе с Сирией

6.10.2019 08:48

Фото: .eremnews.com



Вскоре после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об окончании подготовительного этапа операции против курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), Анкара направила к границе сопредельного государства дополнительные войска и техника. Как передает агентство Bloomberg, речь идет об уезде Акчакале.



Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил готовность начать военную операцию на территории Сирии, которая направлена против курдской вооруженной коалиции СДС. Политик, в частности, указывал, что уже "отданы необходимые приказы", согласно которым предполагается осуществление как наземных, так и воздушных действий.



Целью военного вмешательства Анкары является формирование буферной зоны, в которой смогут разместиться сирийские беженцы, которые сейчас находятся в Турции. Кроме того, турецкая сторона рассчитывает оттеснить силы курдской вооруженной коалиции.



В СДС в ответ завили, что в случае вторжения турецких силовиков в северо-восточные регионы Сирии курдские формирования незамедлительно на это отреагируют военными действиями.



Автор: Злата Богатова

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