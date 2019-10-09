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В Белом доме назвали сумасшедшей телефонную беседу Трампа с Зеленским
9.10.2019 09:26
Фото: smi2.net
Как заявил американский чиновник, слушавший состоявшийся летом разговор между лидерами Соединенных Штатов и Украины, беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским произвела на него пугающее впечатление. Он назвал ее безумной, сообщает The New York Times.
Газета уточняет, что соответствующие сведения содержатся в донесении информатора из ЦРУ, который не так давно высказал опасения по поводу содержания разговора. Осведомитель приводит слова сотрудника Белого дома, имевшего представление о беседе и назвавшего ее "безумной" и даже "пугающей".
Как пояснил осведомитель, его собеседника просто потрясло содержание разговора, ведь было очевидно, что американский лидер, по его мнению, выходит за рамки закона. По его словам, глава США принуждал власти другой страны "начать расследование в отношении гражданина США", причем речь шла о выдвижении собственной кандидатуры на переизбрание в следующем году.
Ранее Трамп заявил о том, что рассчитывает на встречу с руководителем комитета по разведке в американской Палате представителей Адамом Шиффом. Президенту также хотелось бы увидеть и сотрудника разведки, который ранее передал сведения о его беседе с украинским коллегой.
В ходе телефонного разговора, который состоялся 25 июля между Трампом и Зеленским, американский лидер попробовал убедить киевского коллегу в том, что необходимо начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, являющегося основным конкурентом Трампа.
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