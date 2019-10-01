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Трамп беседовал с Зеленским по телефону в присутствии Помпео
1.10.2019 18:38
Фото: parstoday.com
Глава Госдепа Соединенных Штатов Майк Помпео находился рядом с американским президентом Дональдом Трампом, когда тот беседовал по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из госдепартамента США, не пожелавшего называть свое имя.
Как заявил источник, в числе представителей администрации, слушавших телефонный разговор, который состоялся 25 июля между Трампом и Зеленским, был Помпео.
Во время этом беседы американский лидер попробовал убедить украинского коллегу в том, что на Украине необходимо начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, являющегося основным конкурентом Трампа. Сведения о содержании этой беседы широко распространились в СМИ после соответствующего сигнала сотрудника спецслужб США, вскоре после чего с ним захотели ознакомиться конгрессмены.
По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность расшифровки переговоров главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
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