Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп хотел бы встретиться с информатором, который доложил о его беседе с Зеленским

30.9.2019 18:02

Фото: argumenti.ru



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает на встречу с руководителем комитета по разведке в американской Палате представителей Адамом Шиффом. Кроме того, президенту хотелось бы видеть и сотрудника разведки, который ранее сообщил о его телефонной беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским, написал Трамп в своем твиттере.



По словам американского лидера, как и все граждане США, он заслуживает "встречи с его обвинителем". Дональд Трамп подчеркнул, что так называемый "осведомитель" представил его беседу с Владимиром Зеленским "совершенно неточно и мошеннически".



Трамп отметил, что глава комитета по разведке попросту выдумал, что президент Соединенных Штатов якобы произносил, когда говорил с украинским коллегой. Учитывая это, Трамп настаивает на том, чтобы Шиффа допросили на самом высоком уровне и провели проверку по факту мошенничества и измены.



Позже в американских СМИ появились сообщения о том, что информатора, рассказавшего о разговоре Трампа и Зеленского, было решено взять под федеральную защиту.



Автор: Злата Богатова

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