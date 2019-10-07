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Лукашенко убежден, что Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе
14:16
Фото: vk.com
Как заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко, его украинский коллега Владимир Зеленский стремится к урегулированию конфликта на востоке страны. Представитель официального Киева понимает, что необходимо делать, однако ему приходится сталкиваться с сопротивлением, считает Лукашенко.
Владимир Зеленский сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил, заявил белорусский лидер. По словам Александра Лукашенко, конфликт в Донбассе можно решить, нужно лишь начать. Однако украинский президент "не всемогущий". Несмотря на желание Зеленского урегулировать обстановку на востоке страны, он сталкивается с различными препятствиями.
Лукашенко подчеркнул, что убедился в стремлении украинского коллеги "решить эту проблему". Своим мнением по этому вопросу президент Беларуси поделился на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", которая сейчас проходит в Минске.
Ранее глава Беларуси рассказал журналистам, как порол одного из своих сыновей. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал во время недавнего официального визита на военный полигон.
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