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Лукашенко рассказал, как воспитывал сына ремнем


7.10.2019 14:23
Лукашенко рассказал, как воспитывал сына ремнемФото: vk.com

Глава белорусского государства рассказал журналистам, что в прошлом порол одного из своих сыновей.

Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал во время официального визита на военный полигон. Текст речи президента позднее был размещен на его сайте.

По мнению Александра Лукашенко, иногда применение ремня может быть оправдано. Белорусский лидер признался, что его старший сын Виктор в прошлом "часто получал" от отца. При этом средний сын Дмитрий, увидев, как пороли его брата, впоследствии вел себя гораздо спокойнее, уточнил Лукашенко. Он добавил, что младшего сына еще никогда не наказывал - Николай "этого не заслужил".

Подчеркнув, что в целом не является сторонником наказания для детей, белорусский лидер признался, что в некоторых случаях избежать этого не удается. Современная Беларусь в будущем будет строить жизнь и воспитывать детей на основе славянских традиций и собственного жизненного опыта, а не "формулировок", которые стремится навязать ей Запад, заявил Лукашенко.

Автор: Злата Богатова

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