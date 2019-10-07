Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лукашенко рассказал, как воспитывал сына ремнем

7.10.2019 14:23

Фото: vk.com



Глава белорусского государства рассказал журналистам, что в прошлом порол одного из своих сыновей.



Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал во время официального визита на военный полигон. Текст речи президента позднее был размещен на его сайте.



По мнению Александра Лукашенко, иногда применение ремня может быть оправдано. Белорусский лидер признался, что его старший сын Виктор в прошлом "часто получал" от отца. При этом средний сын Дмитрий, увидев, как пороли его брата, впоследствии вел себя гораздо спокойнее, уточнил Лукашенко. Он добавил, что младшего сына еще никогда не наказывал - Николай "этого не заслужил".



Подчеркнув, что в целом не является сторонником наказания для детей, белорусский лидер признался, что в некоторых случаях избежать этого не удается. Современная Беларусь в будущем будет строить жизнь и воспитывать детей на основе славянских традиций и собственного жизненного опыта, а не "формулировок", которые стремится навязать ей Запад, заявил Лукашенко.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 7.10.2019 21:52 Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции

Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции 7.10.2019 14:39 Путин отдохнул в тайге в компании Шойгу

Путин отдохнул в тайге в компании Шойгу 6.10.2019 22:15 В Киеве прошел митинг противников «формулы Штайнмайера»

В Киеве прошел митинг противников «формулы Штайнмайера» 6.10.2019 12:30 Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей

Джонсону грозит раскрытие переписки с предполагаемой любовницей 6.10.2019 11:43 Володин подверг резкой критике задержание депутата Юмашевой в США