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Женская сеть myJulia.ru
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В Набережных Челнах женщина после ссоры с мужем убила сына
09:00
Фото: kpcdn.net
Женщина, поругавшись с мужем, нанесла ножевые ранения двум малолетним сыновьям, а потом и себе.
По факту ЧП, в результате которого один ребенок погиб, еще один находится в больнице, следственные органы уже возбудили уголовное дело.
Трагедия случилась поздним вечером минувшей субботы, 5 октября, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на представителей республиканского СУ СКР сообщается, что жительница Набережных Челнов после ссоры с супругом нанесла своим сыновьям ножевые ранения. В результате один из мальчиков скончался.
Уточняется, что причиной семейного конфликта стала ревность. После очередного выяснения отношений мужчина ушел, оставив жену вместе с детьми 2013 и 2017 г.р. Набросившись на мальчиков, подозреваемая нанесла ножевые ранения и себе. Младший ребенок от полученных травм погиб, мать и второй ее сын сейчас находятся в больнице.
По данным ряда источников, до прибытия медиков и полицейских подозреваемая успела отправить отцу страшное фото, на котором были запечатлены окровавленные дети.
На прошлой неделе в Саратове мужчина после ссоры с женой выбросился с девятого этажа с двумя детьми.
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