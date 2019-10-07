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В Австралии вновь начали находить швейные иглы в ягодах и фруктах
7.10.2019 18:40
Фото: vesti.dp.ua
На этот раз металлические изделия были обнаружены в свежем винограде, который продавался в одном из магазинов Мельбурна.
По данным ТАСС, инцидент стал уже третьим за последний месяц, до этого стальные швейные иглы находили в ягодах клубники.
Как заявили представители полицейского управления штата Виктория, иглы нашли в свежем винограде, который продавался в сетевом супермаркете на западе Мельбурна. Уточняется, что магазин находится в районе Кэролайн-Спринг.
Инцидент стал уже третьим случаем такого рода за последний месяц. В минувшем сентябре полицейские объявили о начале расследования из-за игл, найденных в ягодах клубники.
К счастью, обошлось без жертв. Одна из женщин, сообщавших об иглах в клубнике, провела некоторое время в больнице - врачи должны были полностью исключить вероятность попадания стального обломка в желудок пациентки.
Напомним, около года назад швейные иглы и булавки обнаруживались в клубнике, продававшейся на территории шести штатов Австралии. В общей сложности тогда было зарегистрировано свыше двухсот обращений. По данным следствия, к случившемуся была причастна 50-летняя уроженка Вьетнама, которая трудилась на одной из клубничных ферм.
По словам Ми Ут Чинь, она пыталась таким образом навредить руководству фирмы, на которую работала. В настоящее время обвиняемая ожидает приговора суда. В случае, если ее признают виновной в "продуктовом саботаже", женщине может грозить тюремное заключение на срок до пятнадцати лет.
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