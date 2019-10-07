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В Москве после ДТП в тоннеле загорелся автобус
7.10.2019 15:27
Фото: vk.com
По предварительным данным, авария произошла в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере российской столицы.
На месте ЧП работают экстренные службы, сведений о возможных пострадавших пока нет. Обстоятельства инцидента выясняются.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник, в Москве после аварии в тоннеле загорелся автобус. ЧП случилось на севере города. По предварительным данным, в Алабяно-Балтийском тоннеле столкнулись автобус и легковой автомобиль.
Пользователи соцсетей распространяют фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено место происшествия. Судя по опубликованным кадрам, из тоннеля валят клубы густого черного дыма, тогда как водители спешно пытаются покинуть тоннель, сдавая назад.
В столичном главке МЧС РФ пояснили, что к настоящему времени пожар уже ликвидирован. Движение по тоннелю пока остается перекрытым, на месте ЧП работают представители ГИБДД.
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