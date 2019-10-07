Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бразильские врачи отказались отдать полиции пулю, из-за которой погиб ребенок

7.10.2019 14:55

Фото: tengrinews.kz



Как передает агентство Reuters, в одну из больниц Рио-де-Жанейро с обыском пришли не менее десяти полицейских. Бразильские силовики искали пулю, которая попала в девочку во время спецоперации.



Восьмилетний ребенок скончался в конце сентября.



Инцидент произошел вскоре после гибели девочки, однако лишь сейчас информация попала в СМИ. Как стало известно, полицейские пришли в больницу с обыском и потребовали от врачей выдать им пулю уже через несколько часов после операции. Сотрудники больницы отказались это сделать, а теперь опасаются репрессий.



ЧП случилось 21 сентября, когда силовики, преследовавшие группу злоумышленников, вступили с ними в перестрелку. Целясь в мотоцикл, на котором ехали подозреваемые, кто-то из полицейских попал в небольшой грузовик. В машине в тот момент находился мужчина с внучкой, которая получила смертельное ранение.



Ребенка сразу же доставили в больницу, врачи провели экстренную операцию. Однако спасти малышку не удалось. Власти позже предложили семье погибшей девочки компенсировать расходы на похороны, но родственники ответили отказом.



По данным бразильских СМИ за период с января по июль текущего года в ходе полицейских операций, которые проводились в Рио-де-Жанейро, погибли более тысячи человек.



Автор: Злата Богатова

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