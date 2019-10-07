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Житель Подмосковья попал в реанимацию после попытки сделать селфи
7.10.2019 12:30
Фото: livejournal.com
Как стало известно, ЧП случилось в Сергиево-Посадском городском округе Московской области.
Местные жители обнаружили 42-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы, когда пытался сделать селфи, в минувшую субботу, 5 октября.
Случайные прохожие вызвали медиков в поселок Горелово на Волхонском шоссе, откуда пострадавшего доставили в реанимацию горбольницы № 26, сообщают российские СМИ. Состояние пациента оценивается как тяжелое, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и множественные переломы.
Мужчина успел рассказать, что является блогером. По его словам, он пытался забраться на трубу заброшенной котельной, чтобы сделать селфи. Сорвавшись с высоты, сам подняться он уже не смог. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
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