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В Киеве скончалась сыгравшая в сериале «Возвращение Мухтара» актриса Марина Куклина
7.10.2019 07:12
Фото: vk.com
Украинской артистке театра и кино Марине Куклиной было лишь тридцать три года.
По данным СМИ, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание, с которым звезда сериала "Возвращение Мухтара" боролась на протяжении последнего времени.
Актриса Марина Куклина скончалась от недуга, который врачи диагностировали у нее несколько лет назад, сообщили коллеги. По их словам, артистка перенесла ряд курсов лечения. Все надеялись на чудо, но актриса так и не смогла поправиться.
Украинская актриса сочетала работу в театре со съемками в кино. В общей сложности она успела сыграть сорок девять ролей. В числе фильмов с участием Марины Куклиной, которые наиболее известны зрителям, многосерийная лента "Возвращение Мухтара", а также картины "Моя бабушка Фанни Каплан" и "Кривое зеркало души".
Два года назад в Москве ушла из жизни киноактриса Наталья Юнникова. 37-летняя также стала популярной после выхода на экраны "Возвращения Мухтара", где сыграла следователя Василису Михайлову.
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