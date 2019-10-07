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Отец Меган Маркл заявил, что его вынудили опубликовать личное письмо дочери


7.10.2019 00:19
Отец Меган Маркл заявил, что его вынудили опубликовать личное письмо дочериФото: 24smi.org

По словам Томаса Маркла, подруги его дочери попросту вынудили его передать текст журналистам.

Дело в том, что когда начались массовые выступления в защиту Меган Маркл, содержание этого послания якобы было искажено, заявил отец супруги британского принца Гарри.

Как заявил отец Меган Маркл Томас, который вновь начал общаться с прессой, он на протяжении достаточно долгого времени отказывался от публикации письма дочери. Однако после того, как начали звучать заявления в защиту герцогини Сассекской, он был вынужден передать текст СМИ.

Томас Маркл дал очередное интервью вскоре после того, как принц Гарри начал судиться с таблоидом, опубликовавшим личное письмо его супруги.
Как заявил отец герцогини Сассекской, защитники его дочери пытались представить письмо, написанное вскоре после ее свадьбы, как попытку примирения. Однако в действительности послание было прощальным. Отдав текст прессе, он просто хотел восстановить справедливость, признался Маркл.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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