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«Билайн» проводит расследование по факту утечки данных клиентов
6.10.2019 23:31
Фото: vvmvd.ru
Как сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), руководство компании приняло решение о проведении расследования по факту распространения в Сети базы с личными данными абонентов.
При этом подчеркивается, что значительная часть сведений уже устарела.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что в открытом доступе были обнаружены личные данные нескольких миллионов клиентов "Билайна". Неизвестные злоумышленники выложили в Сеть сведениями почти о десяти миллионах пользователей, которые в прошлом подключали домашний интернет.
Напомним, не так давно в открытом доступе появилась база данных клиентов Сбербанка. Предполагалось, что скомпрометированными могли оказаться учетные записи по кредитным картам по меньшей мере двухсот лиц.
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