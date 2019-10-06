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В центре Петербурга изнасиловали гражданку США
6.10.2019 14:23
Фото: vdv-s.ru
Иностранка обратилась в полицию сразу после нападения, которому подверглась ранним утром субботы, 5 октября.
По словам 22-летней американки, ее изнасиловали двое мужчин, когда она находилась на территории парка, расположенного в районе Казанской улицы.
Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", гражданка Соединенных Штатов приехала в Россию по студенческой визе по обмену Высшей школы экономики.
Полиция незамедлительно приступила к поиску насильников. По предварительным данным, отпечатки пальцев, обнаруженные экспертами, указали на уроженца Украины. Вместе с тем, потерпевшая девушка этого мужчину по фото не опознала. Американка настаивает, что злоумышленники имели азиатский тип внешности.
В конце минувшего сентября 35-летняя гражданка иностранного государства была изнасилована в Московской области.
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