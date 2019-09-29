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Женская сеть myJulia.ru
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В Подмосковье изнасиловали иностранку
29.9.2019 19:41
Фото: modscheats.ru
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, заявила официальный представитель регионального главка Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.
Жертвой преступления стала 35-летняя гражданка иностранного государства.
По материалам уголовного дела, ЧП случилось вечером 26 сентября, когда женщина проходила по территории парка в подмосковной Балашихе. На не напал неизвестный мужчина и изнасиловал, сразу после чего скрылся.
Потерпевшая обратилась в полицию. По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. В рамках начатого расследования оперативники уже провели осмотр места происшествия.
По данным ряда СМИ, жертвой преступления может являться гражданка ФРГ, однако официального подтверждения этих данных пока не последовало.
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