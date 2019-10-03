Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В подмосковной Балашихе по подозрению в убийстве 15-летней девушки задержан ее сверстник

3.10.2019 21:18

Фото: kompromat.wiki



Как передает ТАСС, тело подростка было найдено внутри заброшенного здания.



По мнению экспертов, причиной смерти 15-летней школьницы стала травма головы. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".



Со ссылкой на официального представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий уточняется, что полицейские уже установили личность подозреваемого. По мнению сыщиков, к убийству может быть причастен 15-летний юноша, учившийся с погибшей девушкой в параллельных классах. Парень уже начал давать признательные показания, в содеянном раскаивается. По словам подростка, причиной убийства стал стихийно возникший конфликт.



Случившееся прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, оба подростка из благополучных семей. Как написала Мишонова в своем аккаунте в Instagram, следователи установили, что сначала школьник пытался задушить девушку. Затем он нанес жертве несколько ударов кирпичом по голове. После этого он раздел сверстницу, пытаясь инсценировать изнасилование.



В ряде СМИ появились сообщения о том, что подростки были знакомы практически всю жизнь - они начали общаться еще в раннем детстве. Причиной конфликта при этом стали высказывания девушки. По неподтвержденным данным, школьница, выросшая в обеспеченной семье, позволила себе оскорбить отца парня, который умер несколько лет назад. Известно, что мужчина в прошлом не раз был судим.



Автор: Злата Богатова

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