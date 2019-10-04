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До пяти человек увеличилось число погибших в авиакатастрофе под Львовом
4.10.2019 21:26
Фото: ill.in.ua
Первоначально сообщалось о трех жертвах крушения военно-транспортного самолета Ан-12, но позднее информация была уточнена.
Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на министра инфраструктуры Незалежной Владислава Криклия, в авиакатастрофе в Львовской области погибли пять человек.
Самолет Ан-12 выполнял чартерный грузовой рейс из Испании в Турцию. Воздушное судно совершило жесткую посадку на кладбище, не долетев около полутора километров до аэропорта Львова. Согласно предварительным выводам экспертов, причиной трагедии могла стать нехватка топлива.
В момент ЧП на борту находилось в общей сложности восемь человек, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах. Спасателям пришлось использовать спецтехнику, чтобы доставать из смятого от удара корпуса самолета пострадавших членов экипажа и тела погибших. Состояние тех, кто уцелел и был доставлен в больницы, врачи оценивают как тяжелое - у них диагностированы множественные серьезные травмы.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту крушения.
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