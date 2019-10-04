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После скандала с кокаином у Бочкаревой парализовало половину лица
4.10.2019 20:59
Фото: vk.com
Несколько дней назад звезду ситкома "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники правоохранительных органов.
Позже в Сети распространилось видео, где запечатлена неприятная ситуация, в которую попала 39-летняя актриса.
Остановив белый кадиллак, которым управляла артистка, полицейские обратили внимание на ее нервное поведение. От прохождения медосвидетельствования актриса отказалась. На кадрах опубликованного позже ролика женщина, называющая себя Натальей Бочкаревой, признается, что имеет при себе наркотическое вещество.
После появления в Сети видео артистка отказалась признать, что на компрометирующих кадрах запечатлена именно она. Всех, кто пытается на ней "заработать", подчеркивала в своем заявлении Бочкарева, привлекут к ответственности.
Как сообщают знакомые актрисы, события последних дней крайне негативно отразились на ее здоровье и самочувствии. Звезде так плохо, что она вынуждена пропускать съемки и даже не выходит из дома.
В частности, музыкант Андрей Ковалев, который дружит с актрисой и поддерживает ее в этой непростой ситуации, рассказал о том, что у Натальи Бочкаревой "на фоне всего этого кошмара парализовало половину лица". Кроме того, она "слегла с температурой под 40", - добавил он.
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