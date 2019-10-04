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Брежнева отреагировала на слухи о неверности мужа
4.10.2019 18:04
Фото: hronika.info
Известная певица и актриса Вера Брежнева не удержалась от комментария по поводу слухов о возможных изменах ее супруга - композитора Константина Меладзе.
Артистка довольно эмоционально ответила одной из своей подписчиц.
На странице Веры Брежневой одна из пользовательниц поделилась мнением о том, что супруги, практикуя так называемый гостевой брак, видятся все реже. В результате отношения между ними могут разладиться, не исключены и измены, предположила она.
Увидев слова о том, "гостевой брак обычно этим заканчивается", Вера Брежнева посоветовала подписчице навести порядок в собственной жизни. Артистка написала: "Что вы несете. Что за гости в ваших головах".
Спустя некоторое время в Instagram певицы появился пост, где Брежнева выразила "удивлением" способностям своего супруга. Артистка пояснила, что при напряженном рабочем графике и насыщенной жизни он якобы умудряется заводить романы на стороне, как пишут в новостях.
Ранее в ряде СМИ появились слухи о том, что у Константина Меладзе, судя по количеству времени, которое он проводит с Эрикой Герцег, начались романтические отношения с солисткой группы "ВИА Гра".
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