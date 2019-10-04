Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Брежнева отреагировала на слухи о неверности мужа

4.10.2019 18:04

Фото: hronika.info



Известная певица и актриса Вера Брежнева не удержалась от комментария по поводу слухов о возможных изменах ее супруга - композитора Константина Меладзе.



Артистка довольно эмоционально ответила одной из своей подписчиц.



На странице Веры Брежневой одна из пользовательниц поделилась мнением о том, что супруги, практикуя так называемый гостевой брак, видятся все реже. В результате отношения между ними могут разладиться, не исключены и измены, предположила она.



Увидев слова о том, "гостевой брак обычно этим заканчивается", Вера Брежнева посоветовала подписчице навести порядок в собственной жизни. Артистка написала: "Что вы несете. Что за гости в ваших головах".



Спустя некоторое время в Instagram певицы появился пост, где Брежнева выразила "удивлением" способностям своего супруга. Артистка пояснила, что при напряженном рабочем графике и насыщенной жизни он якобы умудряется заводить романы на стороне, как пишут в новостях.



Ранее в ряде СМИ появились слухи о том, что у Константина Меладзе, судя по количеству времени, которое он проводит с Эрикой Герцег, начались романтические отношения с солисткой группы "ВИА Гра".



Автор: Злата Богатова

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