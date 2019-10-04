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В Саратовской области семья отравилась грибами, двое детей в тяжелом состоянии
4.10.2019 15:13
Фото: narodnymi.com
Как передают региональные СМИ, мужчину и двух его сыновей уже доставили на лечение в Саратов.
Состояние мальчиков, десяти и двенадцати лет, врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщили представители областного Минздрава.
ЧП случилось накануне, 3 октября. По предварительным данным, семья жителей города Балашов пожарила на обед грибы, мужчина и двое его сыновей насобирали в лесу. Вскоре их состояние резко ухудшилось, после чего все трое были экстренно госпитализированы.
Состояние мужчины оценивается медиками сейчас как средне-тяжелое, его сыновей - как тяжелое, но стабильное. Всех пациентов уже доставили на лечение в Саратов, где пострадавшим в полном объеме оказывается вся необходимая помощь, рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
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