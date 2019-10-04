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В Великобритании 48-летнего россиянина судят за убийство родителей
4.10.2019 14:25
Фото: hibiny.com
Как передает ТАСС, гражданин РФ уже признал себя виновным в убийстве отца и матери. Преступление было совершено в Лондоне после семейного конфликта, связанного с вопросами содержания собаки 48-летнего Сергея Кудрявцева.
По результатам психиатрической экспертизы, которая проводилась ранее в рамках расследования, россиянин был признан вменяемым.
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев дал признательные показания по делу о гибели его родителей. Как заявил подозреваемый, в прошлом работавший специалистом по визуальным эффектам над фильмом "Властелин колец", в минувшем мае он действительно расправился с отцом и матерью.
Дело рассматривает центральный лондонский уголовный суд Олд-Бейли, передает агентство Press Association. По словам обвиняемого, он не планировал убийство. Вместе с тем, мысли о том, чтобы расправиться с родителями начали посещать его примерно за три месяца до того, как он решился на преступление, заявил Кудрявцев.
Отмечается, что у мужчины двойное гражданство - помимо паспорта РФ он имеет документы Новой Зеландии.
Ранее в Германии задержали брата российской девочки, жестоко убитой в Испании прошлым летом.
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