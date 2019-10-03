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Власти США подтвердили смерть 18 вейперов


07:18
Власти США подтвердили смерть 18 вейперовФото: apexrecruitment.com

В Соединенных Штатах до восемнадцати возросло количество смертельных случаев, которые могли быть спровоцированы курением вейпов.

Информация поступила от пресс-службы Центра по контролю и профилактике заболеваний при правительстве страны.

Как пишут американские СМИ, цитируя пугающее сообщение ведомства, жертвами различного рода осложнений стали уже восемнадцать человек. Все они скончались из-за последствий употребления электронных сигарет.

Необратимые повреждения легких у пациентов развивались из-за ядовитых химических паров или токсичных газов от вейпа, полагают врачи клиники Майо в американском штате Миннесота. Вместе с тем, это лишь предположение, подчеркивают медики. По словам специалистов, смертельные случаи должны быть тщательно изучено.

Ранее предполагалось, что смертельную опасность могут представлять лишь накопления минеральных масел, входящих в состав смесей с марихуаной и коноплей. Однако эксперты эти сведения не подтвердили. Вместе с тем, в нескольких штатах уже принято решение о запрете продажи ароматизированных смесей для электронных курительных устройств.

В начале сентября власти Соединенных Штатов подтвердили сведения о смерти пяти человек от заболеваний, которые могли быть вызваны курением вейпа. Кроме того, по всей стране на тот момент было зафиксировано свыше четырехсот 450 случаев заболеваний, предположительно спровоцированных использованием электронных сигарет.

Автор: Злата Богатова

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