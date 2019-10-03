Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа версия резни в Париже, где погибли пять человек

3.10.2019 22:35

Фото: gordonua.com



В качестве основной причины инцидента правоохранительные органы сейчас рассматривают трудовой конфликт.



По данным французских СМИ, совершивший нападение 45-летний сотрудник префектуры, проработавший в ведомстве 16 лет, был глухонемым.



Как заявил представитель полицейской организации France Police - Policiers en colère ("Полицейские в гневе") Кристоф Крепен, 45-летний Микаэль Аш, атаковавший сотрудников префектуры полиции в Париже, мог конфликтовать с его непосредственной начальницей.



Полиция уже провела обыски дома у мужчины, который напал на полицейских с ножом, а также задержала его супругу-мусульманку. Как сообщают BFMTV и Le Figaro, примерно полтора года назад Микаэль Аш и сам принял ислам.



Мужчина, не являвшийся полицейским и имевший инвалидность по слуху, долгое время трудился в информационном отделе префектуры. За весь период работы - около шестнадцати лет - к нему не возникало никаких вопросов.



ЧП случилось примерно в 13:00 по местному времени, когда мужчина с кухонным керамическим ножом атаковал трех полицейских, которые находились в двух разных кабинетах. Первые убийства были совершены на втором этаже здания префектуры, затем нападавший спустился вниз, ранив по дороге двух женщин. Когда злоумышленник уже был во дворе, его после нескольких предупреждений застрелили - в тот момент он пытался атаковать еще одного полицейского.



Автор: Злата Богатова

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