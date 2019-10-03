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Бездомной россиянке, исполнившей арию в подземке Лос-Анджелеса, предложили выгодный контракт


3.10.2019 19:15
Бездомной россиянке, исполнившей арию в подземке Лос-Анджелеса, предложили выгодный контрактФото: zarubejom.ru

В скором времени Эмили Замурка, блестяще исполнившая оперную арию в метро Лос-Анджелеса, сможет начать сотрудничество с крупной звукозаписывающей студией.

По данным американских СМИ, женщине предложил контракт продюсер, в прошлом дважды номинированный на престижную премию "Грэмми".

Ранее в Сети распространился ролик с женщиной, поющей на перроне метро. Выложенное в интернет полицейскими из Лос-Анджелеса видео в течение недели просмотрели более четырех миллионов пользователей.

Как оказалось, еще в 90-х годах прошлого века Эмили (Эмилия) Замурка решила приехать в Соединенные Штаты, где достаточно долго трудилась в качестве преподавателя музыки - учила игре на фортепиано и скрипке. Однако затем женщина заболела и ее дела пришли в упадок. Не имея страховки, она потеряла возможность оплачивать счета и жилье.

Некоторое время, рассказала Замурка журналистам, она выступала как уличный музыкант, играя на скрипке. Но у нее украли инструмент. С тех пор она существует на пособие, сумма которого составляет около четырехсот долларов. Теперь же она надеется, что сможет наконец уйти с улицы и вернуться к нормальной жизни.

Полиция и городской совет уже приняли решение о создании благотворительного фонда, чтобы помочь талантливой россиянке. На сегодняшний день собрано уже более сорока тысяч долларов.

По словам Эмили, ей бы хотелось записать композицию в жанре классической и электронно-танцевальной музыки.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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