|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Представитель Заворотнюк анонсировал ее интервью на телевидении
3.10.2019 12:03
Фото: ctclove.ru
Как заявил концертный директор актрисы Стас Христов, Анастасия Заворотнюк, как и обещала, обязательно появится на телевидении и сама расскажет о своей болезни и состоянии здоровья.
По словам Христова, точная дата появления Анастасии Заворотнюк в эфире пока не определена.
В беседе с Федеральным агентством новостей концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердил сведения о том, что она, как и обещала, обязательно появится на телевидении, чтобы рассказать о своей болезни и состоянии здоровья.
Стас Христов пояснил, что о какой-либо конкретной дате речь пока не идет, однако уже есть договоренность с одним из телевизионных каналов.
Ранее представитель актрисы говорил о том, что интервью состоится в течение сентября, однако обещанного материала пока не появилось. Христов подчеркивает, что родственники актрисы запретили давать комментарии о том, что с ней сейчас происходит. Поэтому артистка сама обо всем сообщит.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|