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Путин заявил, что готов к публикации всех его телефонных бесед


2.10.2019 20:07
Путин заявил, что готов к публикации всех его телефонных беседФото: somalilandsun.com

По словам российского президента Владимира Путина, он всегда исходит из того, что любой его разговор впоследствии может стать достоянием общественности. Своим мнением по этому поводу глава РФ поделился на "Российской энергетической неделе", когда был задан вопрос, касающийся вероятной публикации расшифровки его беседы американским коллегой Дональдом Трампом.

Как заявил российский лидер, еще до того, как стать во главе государства он привык к тому, что практически все его разговоры могут быть опубликованы. Поэтому он всегда исходит из этого, подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ при этом напомнил, как американские политики выражали заинтересованность содержанием его переговоров с Дональдом Трампом летом прошлого года в Хельсинки. В Москве в тот момент поясняли, что не против публикации стенограммы беседы Путина и Трампа, ведь там не было ничего, что могло бы каким-то образом скомпрометировать главу Белого дома. Однако в администрации Соединенных Штатов "не захотели этого делать" из принципиальных соображений".

В прошлом Владимир Путин в качестве офицера КГБ служил в резидентуре советской внешней разведки в Дрездене. В период 1985-1990 годов он работал там под прикрытием, занимая должность руководителя Дома дружбы СССР—ГДР.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вероятность публикации расшифровки переговоров главы РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера говорил на эту тему в связи с недавним обнародованием стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Автор: Злата Богатова

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